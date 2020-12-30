Утверждены новые требования к условиям труда в России
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С нового года на рабочем месте, предназначенном для работы в положении сидя, производственное оборудование и рабочие столы должны иметь пространство для размещения ног высотой не менее 600 миллиметров, глубиной — не менее 450 миллиметров на уровне колен и 600 миллиметров на уровне стоп, шириной не менее 500 миллиметров. Стоячие рабочие места будут оснащены сиденьем-поддержкой.
«Для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), должно быть оборудовано место для сна и принятия горячей пищи», — сказано в постановлении.
В производственных помещениях с постоянным пребыванием работников и помещениях, где они отдыхают, должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение вреда здоровью от избыточного тепла или холода.
«Беременные женщины и в период кормления ребенка не должны выполнять производственные операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов труда с пола», — говорится в документе.
Вице-премьер и представитель президента в ДФО Юрий Трутнев предложил обязать российские компании платить акциз за иностранных работников, которых они нанимают в новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке.