14 декабря 2022, 17:10
Условия жилищной программы для многодетных поменялись в ЯНАО
Многодетные семьи ЯНАО смогут получить поддержку, даже если откажутся от земельного участка в пользу компенсации. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».
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Раньше после отказа они лишались возможности участвовать в других программах. Это ограничение отменят, чтобы сократить очередь из желающих получить землю. Уточняется, что исключать из реестра будут только тех, кто получил от государства 100 тысяч рублей.
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