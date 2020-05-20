Условия выхода на досрочную пенсию могут смягчить

Россиянам могут сделать более мягкими условия для выхода на пенсию раньше срока. Такие предложения Минэкономразвития направило в правительство России. Кабмин обсуждает этот проект как одну из антикризисных мер.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник. Собеседник издания утверждает, что окончательная редакция документа может сильно отличаться от первоначальной версии, так как в документ постоянно вносятся поправки.

Минэкономразвития предложило до конца 2020 года отправить на пенсию россиян, которым до выхода на отдых остается три года. В соответствии с действующим законодательством, такая возможность сейчас доступна тем, кто лишился работы за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам, чей рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно. Эксперты министерства считают, что смогут таким образом поддержать занятость на рынке труда.

В Минэкономразвития также предложили поднять минимальную величину пособия по безработице на три месяца с мая 2020 года с 1,5 до 4,5 тысяч рублей. В ведомстве хотят приравнять выплаты для людей, вынужденных прекратить с 1 марта деятельность ИП до размера МРОТ (12,1 тысяч рублей).

Эксперты предположили, что предложенные изменения не потребуют больших расходов, но помогут снизить социальную напряженность.

В феврале текущего года премьер-министру РФ Михаилу Мишустину поступило предложение экспертов общественного движения «За безопасность», попросивших добавить льготы профессиональным охранникам и разрешить им досрочно выходить на пенсию.