Условия включения отопления предложили изменить в Госдуме после взрыва в Ногинске

Депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила изменить условия включения отопления в жилых домах. Запрос она направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Она предложила включать отопление в жилых домах, когда предельная среднесуточная температура будет держаться на отметке 10 градусов три дня. Сейчас главным условием подачи тепла является среднесуточная температура восемь градусов, которая держится пять дней. Копия запроса оказалась в распоряжении РИА «Новости».

Депутат такое предложение сделала после взрыва в жилом доме в Ногинске. Она, со ссылкой на СМИ, отметила, что причиной взрыва мог стать газ, который на фоне похолодания в Подмосковье включили жильцы на ночь для обогрева квартиры.

«Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трех дней», — говорится в обращении.

Утром 8 сентября в жилом доме в Ногинске прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ. Из дома были эвакуированы 170 жильцов. В одном из-подъездов обрушились второй, третий и четвертый этажи. По последним данным МЧС, погибли семь человек, 20 пострадали.