Условия льготной ипотеки под 6,5% утвердят до 1 мая

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% на весь срок кредита. По задумке президента, льготную ипотеку можно будет получить до 1 ноября.

Согласно поручению президента, льготную ипотеку со ставкой 6,5% можно получить при покупке жилья стоимостью до трех миллионов рублей. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области максимум составит восемь миллионов рублей. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Путин озвучил это предложение на совещании по вопросам развития строительной отрасли, которое проходило 16 апреля. Ипотека со ставкой в 6,5% будет доступна при покупке квартир в новостройках комфорт-класса. Разницу банкам будет субсидировать государство. На реализацию проекта потребуется около 6,5 миллиарда рублей.

Многие банки начали выдавать ипотеку на льготных условиях еще до постановления правительства. Например, первую ипотеку по новой программе под 6,5% от ВТБ 20 апреля оформил житель Барнаула.

Льготная ипотека вводится для поддержки не только россиян, но и застройщиков. За несколько дней до совещания Путин объявил о падении интереса россиян к ипотеке.