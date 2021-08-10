Ускорить вывоз из России нелегальных мигрантов призвали в Госдуме

Депутаты Госдумы призвали страны СНГ ускорить работу по возвращению на родину нелегальных мигрантов из России. Это связано с ростом преступности среди иностранных граждан, написала «Парламентская газета».

По данным МВД, за прошедшие месяцы 2021 года число мигрантов-преступников выросло на 5,8%. При этом преступления, совершаемые мигрантами, как и раньше, составляют не более 3,5% от общего числа преступлений.

Депутаты Госдумы обеспокоены участившимися случаями массовых драк среди мигрантов. Такие драки в последнее время происходили в Москве — в Басманном районе, в Мытищах. Самая крупная драка с участием около 200 человек случилась возле метро «Кузьминки». По мнению главы Федерации мигрантов России Вадима Коженова, драки можно объяснить общим недовольством текущей ситуацией среди мигрантов.

«Например, закрыты границы, нельзя нормально улететь домой и вернуться, чартерные рейсы стоят как чугунный мост», — сказал он.

В связи с этим в Госдуме призвали страны СНГ ускорить вывоз своих граждан, находящихся в России нелегально. На сегодняшний день незаконно в стране проживают около 700 тысяч мигрантов. При этом в нижней палате парламента считают, что оснований менять миграционное законодательство нет.

«Миграционное законодательство у нас одно из лучших в мире, и мы не стоим на месте, постоянно его совершенствуем. Теперь акцент смещается в сторону правоприменения», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.