13 февраля 2023, 14:00
Ушли со связи по команде сверху. В Кремле рассказали о прерванных Украиной переговорах
Песков: Украина прервала переговорный процесс по команде сверху
Украина прекратила переговорный процесс с Россией по команде сверху, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле уже не раз говорили о соглашении, которое успели согласовать и даже парафировать, но украинские власти резко прекратили диалог, сообщило РИА «Новости».
«Внезапно, как по команде сверху, <…> украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи», — сказал Песков.
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Консультации России и Украины начались в конце февраля 2022 года. Делегации дважды встретились в Белоруссии. Очередной раунд очных переговоров прошел в марте в Стамбуле.
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Возглавлявший российскую делегацию Владимир Мединский сообщил тогда, что украинская сторона передала свои письменные предложения по будущему договору. Россия в ответ существенно сократила боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины отказываются от своих предложений и устраивают провокации, чтобы затормозить процесс переговоров.
Россия
Украина
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