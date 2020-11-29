«Уши замерзнут»: Путин пожурил чиновников за отсутствие шапок

Президент Владимир Путин провел видеосовещание по ситуации в Усолье-Сибирском. Во время разговора с чиновниками глава государства попросил их надеть шапки, так как на связь они выходили, находясь на улице.

Видеосовещание с президентом проводилось в то время, когда в Иркутской области уже была ночь. Чиновники выходили на связь на улице при температуре -20 градусов. Сначала они стояли в капюшонах и шапках, но поспешили их снять перед общением с главой государства.

«Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы. Заболеете еще, не хватало», — обратился к чиновникам Путин. Кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

На связь из Иркутской области вышли вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. По словам последнего, на улице действительно было холодно.

«Первое лицо государства, прямой эфир. Да, было на самом дело холодно, но, в принципе, полчаса потерпеть можно. Мы ж сибиряки», — пояснил Торопкин в интервью Павлу Зарубину.

«Усольехимпром» с 1936 года выпускал трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция и ряд других химических веществ. Предприятие было закрыто в 2010 году, после чего грунт на территории пропитался токсичными веществами. По словам Путина, опасные объекты уже ликвидированы.