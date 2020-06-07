«Уши в Берлине у США торчат давно». Захарова высказалась о хакерских атаках на Бундестаг

«Уши в Берлине у США торчат давно, десятилетиями уже. Причем такая, я бы сказала, серьезная заявка на влияние на Берлин по всем вопросам», — заявила она.

Захарова напомнила про военных США в Германии. Помимо этого, она упомянула скандал с прослушкой американцами руководства ФРГ, в частности канцлера Ангелы Меркель. Все эти факты доказаны и не опровергнуты, отметила Захарова. А еще представитель МИД России заявила о колоссальном давлении по энергетическим вопросам со стороны США.

По словам Захаровой, Америка стремится «добавить во внутреннее пространство и во внешний контур так называемого „огня“». Таким образом власти хотят затмить скандалы между Вашингтоном и Берлином, а также конструктив, привносимый Москвой в повестку Европы.

Россию подозревают в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Тогда злоумышленники якобы скопировали два почтовых ящика с перепиской парламентского офиса Ангелы Меркель за 2012–2015 годы. Канцлер назвала кибератаку «неприятной», особенно на фоне усилий развивать добрососедские отношения с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на отсутствие доказательств со стороны Берлина.

В мае Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в участии в хакерской атаке. Его также разыскивает ФБР США. Американские следователи считают его сотрудником российской военной разведки из ГРУ.