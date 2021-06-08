Ушаков заявил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского

Подвижек в вопросе подготовки возможной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его процитировал ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что от украинской стороны пока не поступило конкретных предложений, касающихся встречи глав государств.

Он напомнил, что Зеленский намерен обсудить тему Крыма. Однако, по словам Пескова, «это не совсем коррелируется с тем, что сказал президент РФ».

«Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит. Его можно обсуждать с точки зрения туристического потенциала, как российскую здравницу для украинских граждан, [можно обсуждать] приграничное сотрудничество российских регионов с соседними государствами», — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что обсуждать Крым, как это хочет Украина, невозможно. Ранее Зеленский говорил о том, что началась подготовка переговоров с российским лидером.

Между тем российская сторона готовится к саммиту в Женеве, который состоится 16 июня. Там произойдет встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена.