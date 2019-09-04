Ущерб российских аграриев оценили в 9,5 млрд рублей

По его словам, в текущем году 15 российских подверглись разным видам чрезвычайных ситуаций, в том числе заморозкам, засухе, наводнениям.

Значительный убытки из-за пожаров понесли аграрии Забайкальского края. На восстановление сельского хозяйства и инфраструктуры региону выделили компенсацию в размере 850 миллионов рублей. Работы по восстановлению завершат к 15 октября.

Общая сумма ущерба аграриев в 2019 году составляет 9,5 миллиарда рублей, сообщила «Газета.ru».