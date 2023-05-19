Власть 19 мая 2023, 23:43 Ущерб от действий Украины оценили в Крыму Спикер Госсовета Крыма Константинов: Украина причинила республике вред на триллионы рублей РИА «Новости»

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В Крыму оценили ущерб от действий Украины, рассказал ТАСС глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, речь идет о триллионах рублей.

Собеседник агентства рассказал, что подсчетом причиненного вреда занимаются члены рабочей группы.

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«Это (сумма уже сформированных претензий — прим. ред.) очень значительная сумма, уже переваливает за триллионы. Процесс непростой, <…> мы уже практически на выходе, но там много еще», — отметил спикер крымского парламента.

По его словам, в перечне претензий оказались водная и энергетическая блокада полуострова, а также взрыв на Крымском мосту. Владимир Константинов посоветовал руководству новых российских регионов последовать примеру республики и тоже оценить сумму причиненного действиями Украины ущерба.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский создал совет «по деоккупации» Крыма. По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, членам этой организации самое место в психиатрической больнице. Парламентарий назвал сторонников идеи возвращения полуострова фриками.