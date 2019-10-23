Урожаи зерна и картофеля превысили плановые показатели в Подмосковье

Итоги реализации государственной программы «Сельское хозяйство «Подмосковья» за 9 месяцев текущего года представил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В 2019 году в целом на программу у нас выделено порядка 7 млрд рублей. На сегодняшний день уже освоено около 51% средств. Что касается выполнения производственных показателей, начну с зерна: здесь валовый сбор за 9 месяцев текущего года составил 370 тысяч тонн — план уже выполнен на 100%, но при этом к концу года мы должны выйти где-то на 410 тысяч тонн», — рассказал Андрей Разин.

По словам министра, год для аграриев оказался непростым: много потеряли по озимым культурам — тут коррективы внесла погода. «Добрать» показатели удалось за счет ярового сева. В целом, федеральный план выполнен, однако добиться рекордного урожая, который мог бы составить около 500 тысяч тонн, не удалось.

«В регионе сейчас хорошие показатели по кукурузе на зерно. По картофелю у нас соглашение с федеральным Минсельхозом на 323 тысячи тонн, а на сегодняшний день уже собрано 402 тысячи тонн. Уборка еще завершается. Некоторые хозяйства получили рекордные урожаи», — сказал министр.

Сейчас в разгаре уборка овощей открытого грунта. Уже собрано более 160 тысяч тонн, это около 75% от запланированного. Всего аграрии планируют собрать более 300 тысяч тонн овощей. Также по итогам года в Подмосковье намерены ввести в оборот около 50 тысяч га земли, в то время как с Минсельхозом была договоренность о 18 тысяч гектар.

«Что касается молока, то здесь соглашение с федеральным Минсельхозом на 636 тысяч тонн. Это то молоко, которое мы должны произвести в сельхозпредприятиях, без участия личного подсобного хозяйства. На сегодняшний день у нас 503 тысячи тонн произведено. Статистика положительная. В целом по региону 670-690 тысяч тонн мы должны сделать. Также до конца года будут введены порядка трех тысяч новых построенных скотомест и около 4 тысяч реконструируем по программе запуска старых ферм», — отметил министр.

Особое внимание Андрей Разин также акцентировал на экспорте. В прошлом году Россия вывезла за пределы страны сельхозпродукции на 25 млрд долларов. К 2024 году президентом поставлена задача увеличить показатель в 2 раза.

«Экспорт АПК — это новый приоритет. Московская область не стоит в стороне, серьезный вклад вносим — это порядка 820 млн долларов за прошлый год. При том, что около 600 млн долларов — это экспорт продукции, произведенной в Подмосковье. В основном это готовые пищевые продукты: кондитерские изделия, молочка, по ней первое место в стране занимаем и экспортируем на 100 млн долларов».

Как рассказал Андрей Разин, в Подмосковье примерно 25% хозяйств работают ниже рентабельности даже с учетом государственной поддержки. У них старые комплексы, низкая продуктивность.

«Возможно, стоит пересмотреть этот подход и направлять деньги тем хозяйствам, которым они действительно помогут. Кстати, мы единственный регион в стране, который увеличил переработку молока и кисломолочной продукции. По России объем перерабатывающей промышленности падает, а в Московской области на 15% вырос», — сообщил Андрей Разин.

«В ходе заседания поступило предложение, чтобы в первом квартале 2020 года наш комитет совместно с региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия организовывал выездные мероприятия на неэффективные молочные предприятия. Мы должны подробнее знакомиться с работой, посмотреть, как используются деньги, которые мы выделяем. Если придем к выводу, что предприятие безнадежно, то логичнее господдержку больше не оказывать, а финансировать те производства, которые действительно развиваются», — подытожил председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.