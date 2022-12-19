19 декабря 2022, 15:23
Уровень защиты прав дольщиков в России повысили
Президент Путин подписал закон для допзащиты прав участников долевого строительства
Президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует защиту прав участников долевого строительства. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон дает право Фонду развития территорий принять решение о выплате компенсации дольщикам, если есть судебное решение о признании объекта самовольной постройкой. Кроме того, он предполагает дополнительные субсидии на приобретение квартир для жителей аварийного фонда.
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В подписанном документе уточняются данные, которыми должны обменяться ПФР и Фонд развития территорий для возврата маткапитала.
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Путин подписал закон о защите прав дольщиков в июне 2019 года. В числе прочих он дал возможность досрочного прекращения договоров страхования гражданской ответственности застройщика. Кроме того, документ предусматривал создание фондов за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Владимир Путин
Дольщики
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