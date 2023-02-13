Власть 13 февраля 2023, 13:17 Уровень публичности Путина не снизится из-за данных о вербовке США боевиков в России Представитель Кремля Песков: снижения уровня публичности у Путина не планируется РИА «Новости»

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Снижения уровня публичности президента России Владимира Путина не планируется из-за информации о вербовке американцами боевиков для совершения терактов на территории России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Никакого снижения публичности [президента] не планируется», — отметил Песков.

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Он обратил внимание, что безопасность президента и всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех возможных рисков.

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Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США решили завербовать боевиков ИГ* для терактов в России. В ведомстве уточнили, что в течение января США уже отобрали 60 боевиков для терактов. Их подготавливают на военной базе Эт-Танф в Сирии.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.