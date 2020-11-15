Упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19 продлили в России

«В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом. Решение закреплено постановлениями правительства… » — говорится в сообщении.

Упрощенная процедура позволит получить необходимые документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки, отметило агентство Ura.ru. По словам Мишустина, продление мер важно, поскольку удастся избежать проблем с поставками препаратов.

Председатель правительства поручил федеральным министерствам и главам регионов каждый день контролировать ситуацию. Кроме того, нужно следить, чтобы медикаменты были в достаточном количестве в больницах и аптеках.

Вопрос о продлении мер обсуждался на заседании координационного совета при правительстве 2 ноября.

Ранее в Москве Росздравнадзор изъял из аптеки лекарства, которые посчитал контрафактными. Предварительно, там также нашли незарегистрированные лекарства турецкого производства для лечения больных COVID-19.