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    15 ноября 2020, 12:50

    Упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19 продлили в России

    Алена Макаренко

    Упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения новой инфекции продлили на год — до 1 января 2022-го. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Информация опубликована на официальном сайте Кабмина.
    Упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19 продлили в России

    «В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом. Решение закреплено постановлениями правительства… » — говорится в сообщении.

    Упрощенная процедура позволит получить необходимые документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки, отметило агентство Ura.ru. По словам Мишустина, продление мер важно, поскольку удастся избежать проблем с поставками препаратов.

    Председатель правительства поручил федеральным министерствам и главам регионов каждый день контролировать ситуацию. Кроме того, нужно следить, чтобы медикаменты были в достаточном количестве в больницах и аптеках.

    Вопрос о продлении мер обсуждался на заседании координационного совета при правительстве 2 ноября.

    Ранее в Москве Росздравнадзор изъял из аптеки лекарства, которые посчитал контрафактными. Предварительно, там также нашли незарегистрированные лекарства турецкого производства для лечения больных COVID-19.