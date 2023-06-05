Власть 05 июня 2023, 12:07 Упрощенную процедуру регистрации и ввоза лекарств в Россию продлили до конца следующего года Премьер Мишустин: упрощенную процедуру регистрации и ввоза лекарств продлили до 2024 года РИА «Новости»

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Правительство России продлило упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в страну до конца 2024 года. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин во время оперативного совещания со своими заместителями, сообщил ТАСС.

Премьер напомнил, что из-за введенных санкций против России многие логистические цепочки оказались нарушены.

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«Чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур», — сказал он.

По словам Мишустина, речь идет, прежде всего, о регистрации аналогов уже представленных в России средств. Также это касается получения разрешений на ввоз оригинальных препаратов, на которых сделаны надписи на иностранных языках.

«Конечно, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык», — уточнил глава кабмина.

По его мнению, принятое правительством решение обеспечит россиян необходимыми лекарствами.