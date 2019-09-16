«Упрощает взаимодействие двух государств»: экономист оценил «объединение» России и Белоруссии

Пресс-секретаря Лукашенко возмутили разговоры об объединении России и Белоруссии Подробнее

Директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель считает, что программа интеграции значительно упростила бы взаимодействие между странами.

«Все, что перечислено: единый налоговый кодекс, единый гражданский кодекс, единые правила регулирования банковской системы, но при условии разных Центральных банков — это, в общем то, лишь упрощает взаимодействие между хозяйствующими субъектами двух государств. Понятно, что если у вас налоговые условия одинаковые, что в Гомеле, что в Брянске, то вам гораздо проще вести свои дела, вне зависимости от того, с какой стороны границы расположены филиалы ваших предприятий. Это при том, что и границы самой как таковой нет сейчас и не будет по всем этим прогнозам», — объяснил эксперт.

По его словам, за счет российских экспортных пошлин удастся избежать давления на экономику страны.

«Что касается рынка нефти и газа, то, в договоре о российском союзе прописано, что уже через несколько лет должен быть единый рынок нефти и газа. А то, что в России налоговый маневр осуществляется в нефтегазовом секторе, уже обуславливает то, что никаких проблем с построением единого рынка нефти не будет, поскольку экспортные пошлины российские будут обнулены. Соответственно они будут нулевые как при поставках в Беларусь, так и при поставках в страны Европы», — сказал Александр Кнобель.

По его словам, Белоруссия будет покупать у России нефть по той же цене, что и Европа, Китай. Поэтому Кнобель отметил, что не видит никакого давления на российскую экономику.