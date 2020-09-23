Управляющие компании начнут сильнее контролировать в Чувашии

По данным главы региона Олега Николаева, местные жители недовольны их работой, поэтому этот вопрос следует пересмотреть.

«Организация управления многоквартирными домами, организация капитального ремонта на сегодняшний день имеют очень много нареканий со стороны жителей многоквартирных домов», — рассказал Николаев.

Он уточнил, что работу компаний должны контролировать министерство строительства региона и жилинспекция.