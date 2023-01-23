Важное 23 января 2023, 10:14 Управление ФСБ появилось в ДНР Штаб теробороны ДНР сообщил об образовании управления ФСБ в республике РИА «Новости»

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Управление ФСБ сформировали в ДНР. Его возглавит генерал-майор Олег Боломожнов, сообщил штаб теробороны республики в своем Telegram-канале.

«Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 декабря 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики образовано Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — сказано в сообщении.

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Представители штаба отметили, что правовой основой работы УФСБ по ДНР в соответствии с федеральным законом «О Федеральной службе безопасности» является Конституция РФ, федеральный закон «О Федеральной службе безопасности», а также другие федеральные законы и нормативные правовые акты России.

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Донецкая Народная Республика вошла в состав РФ осенью 2022 года по итогам референдума. Теперь жителям республики положены такие же соцвыплаты, как и другим россиянам. В конце прошлого года законопроекты о создании судов в ДНР и ЛНР внесли на рассмотрение Госдумы.