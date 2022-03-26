Уплату НДФЛ с процентных доходов отменили в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021–2022 годах. Россияне выплачивали бы этот налог в 2022-м и 2023 годах. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Налог 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму, появился в России с 2021 года. Эта сумма рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января года получения доходов.

Закон также подразумевает изменение правил налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на налоговые периоды после 2022 года. Необлагаемый доход будут высчитывать из произведения миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ за год. То есть, если ставка в течение года росла (а вслед за ней и ставки по вкладам), то увеличится и необлагаемый доход.

Некоторые нормы призваны стимулировать перевод ценных бумаг российских организаций из собственности иностранных компаний. От НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации без образования юрлица, в отношении которой гражданин был контролирующим лицом или учредителем к 31 декабря 2021 года.

Госдума приняла закон во втором и третьем чтении 22 марта. Совфед одобрил изменения на следующий день. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.