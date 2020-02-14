Университет в Москве получит имя Лужкова

Президент Владимир Путин рекомендовал московскому правительству назвать Московский городской университет управления именем экс-мэра столицы Юрия Лужкова. Таким образом Москва увековечит память об экс-мэре.

В указе президента, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится и об установлении мемориальной доски на доме Лужкова.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992-го по 2010 год. За это время российская столица сильно поменялась. В качестве достижений Лужкова вспоминают восстановление Храма Христа Спасителя, реставрацию Манежной площади, расширение МКАД и строительство ТТК. Его бывший пресс-секретарь Сергей Цой считает, что Лужков «заложил основы сегодняшней Москвы».

«Он перевел Москву с социалистической экономики на рыночную экономику и заложил планы развития Москвы с тех времен по настоящее. Хочу сказать, что это был замечательный мэр, великолепный профессионал и замечательный человек», — заявил Цой «360».

Юрия Лужкова не стало 10 декабря 2019 года. Он скоропостижно скончался в немецкой клинике. Ему было 83 года.