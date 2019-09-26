Университет «Дубна» получит новое общежитие

Государственному университету «Дубна» исполнилось 25 лет. В этом году университет вошел в международный рейтинг «Три миссии университета». Всего в списке было представлено 74 высших учебных заведения из России.

«Мы посетили сегодня Дубну, общались и с преподавателями, и со студентами. Это очень достойный университет благодаря профессиональному отношению, прежде всего, ректора, и, конечно, мощного преподавательского состава, который он смог собрать. Очень приятно, что не только в рейтинги входит этот университет — и в российский, и в международный», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Университет «Дубна» отметил 25-летие. И в него стоит поступить Подробнее

Специалисты университета «Дубна» исследуют, как сделать российские самолеты маневреннее, космические корабли — надежнее, а медицину — результативнее. Губернатор подчеркнул, что самое главное достижения этого университета — это высокая востребованность его выпускников.

«Они пользуются большим спросом, это очень важно. Многие выдающиеся ученые преподают в этом университете, благодаря их знаниям, их методикам, мы имеем такие высокие результаты. 25 лет — это небольшой срок, конечно, но уже за 25 лет университет заставил себя уважать — и конкурс высокий, и балл проходной уже достигает практически 73-75. Это считается высокий. Поэтому очень важно, что в нашем дорогом, любимом наукограде есть такое высшее учебное заведение», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор рассказал, что условия учебы студентов улучшатся — будет построено долгожданное общежитие. Строительство начнется в конце следующего года. Сегодня в общежитиях университета проживает 1,4 тысячи студентов, и старый корпус давно не справлялся с потоком студентов.

«Был большой запрос на общежитие, и сейчас мы приступили к проектированию. Выделили 600 миллионов для того, чтобы ребята могли чувствовать себя комфортно, проходя обучение в этом вузе. Я очень надеюсь, что мы своевременно приступим к строительству, и сдадим этот важный объект. Сегодня студенты, наверное, аплодировали общежитию наравне с теми преподавателями, которым награждали», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

По словам министра образования региона Ольги Забраловой, 1 сентября 2022 года общежитие уже должно быть открыто.