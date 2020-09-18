«Уникальные образцы»: Путин заявил о превосходстве российского оружия над зарубежным

Российское вооружение превосходит зарубежное, а в каких-то случаях оно не имеет аналогов в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Нынешнее поколение оружейников производит уникальные образцы [вооружения], которые опережают зарубежные аналоги, а в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире», — заявил Путин и отметил, что в планах России укрепление кадрового потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Российский лидер напомнил, что предприятиям военно-промышленного комплекса надо шире использовать национальные проекты. Это позволит увеличить долю гражданской продукции.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал, что с начала 2020 года объем экспорта российской военной продукции достиг более семи миллиардов долларов. В конце августа он подтвердил, что Россия в этом году выполнила норму объема 2019-го.