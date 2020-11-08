Уничтожение норок в Дании в Госдуме сочли «варварством и истерикой»

Исследования ученых всего мира показали, что коронавирус не передается от животных к людям. Они могут принести инфекцию домой на лапах после прогулки точно также, как их хозяева, если они прикоснутся к перилам или ручке двери в подъезде.

Об этом ТАСС заявил главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, обсуждая решение датского правительства уничтожить всех норок на зверофермах якобы из-за того, что они заразили 12 человек новым штаммом коронавируса. Он напомнил, что сообщения о том, что животные способны не только переносить, но и заражать человека COVID-19, так и не нашли подтверждения.

«Поэтому чем вызвана эта истерика и в чем провинились конкретно норки — сказать сложно. И их сейчас будут сжигать в печах теплоцентралей — это вообще дикость, средневековье, варварство и какой-то фашизм, норочий геноцид», — отметил Бурматов.

Он предложил датским властям предоставить научные данные, подтверждающие факт заражения работников звероферм, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Бурматов решительно высказался против бесчеловечного отношения к норкам. Он напомнил, что датское правительство уже не первый раз шокирует мир «гуманными решениями».

«К дельфинам у них особое отношение — фестиваль есть, когда они загоняют на мель дельфинов и убивают их там, море на несколько километров окрашивается в кровавый цвет», — посетовал Бурматов.

Гендиректор компании «Аксессуар Фур» Виктор Константинопольский назвал решение Копенгагена об уничтожении норок глупостью, которая может стать очень выгодной для российских меховщиков. По его мнению, сейчас самое время восстановить утраченные было позиции на мировом рынке.