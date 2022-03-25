Сенатор сообщил о смерти Жириновского. Это опроверг Володин

Сенатор Панюшкин заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал сенатора Александра Пронюшкина. Однако это сообщение опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Володин.

Вскоре сенатор Пронюшкин удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти Жириновского.

В свою очередь Минздрав также опроверг эту новость. В ведомстве заявили, что состояние политика стабильное, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Диденко сказал изданию «Подъем», что информация о смерти лидера партии — фейк.

Последние недели Жириновский находится в больнице, куда попал с ковидом.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Его родителями были Вольф Эйдельштейн и Александра Жириновская. В политике — с 1990-х годов. Не раз баллотировался на пост президента, является членом Госдумы.