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    25 марта 2022, 11:57

    Сенатор сообщил о смерти Жириновского. Это опроверг Володин

    Сенатор Пронюшкин заявил, что глава ЛДПР Жириновский умер в больнице

    Наза Салех Захи

    Сенатор Панюшкин заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал сенатора Александра Пронюшкина. Однако это сообщение опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Сенатор сообщил о смерти Жириновского. Это опроверг Володин

    «Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Володин.

    Вскоре сенатор Пронюшкин удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти Жириновского.

    В свою очередь Минздрав также опроверг эту новость. В ведомстве заявили, что состояние политика стабильное, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

    Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Диденко сказал изданию «Подъем», что информация о смерти лидера партии — фейк.

    Последние недели Жириновский находится в больнице, куда попал с ковидом.

    Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Его родителями были Вольф Эйдельштейн и Александра Жириновская. В политике — с 1990-х годов. Не раз баллотировался на пост президента, является членом Госдумы.