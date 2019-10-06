Умер вице-спикер Совфеда Бушмин

Сенатор призвал не бежать в обменники и покупать иностранную валюту Подробнее

«Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», — сказал Тимченко.

В Совете Федерации Бушмин занимался финансовыми рынками и вопросами бюджета, а также экономического блока.

По итогам 2018 года он оказался самым обеспеченным сенатором. За год он задекларировал доход на 7,5 миллиона рублей.

Евгений Бушмин родился 4 октября 1958 года в селе Лопатино. Он получил экономическое образование и стал кандидатом экономических наук. Свою карьеру начал в 1990 году с создания нижегородской фирмы по автоматизации здравоохранения. Депутатом Госдумы стал в 1993-м. С 1998 по 2001 годы Бушмин был заместителем министра финансов.

На должность заместителя Председателя Совфеда его назначили 27 апреля 2013 года. За время своей работы он успел стать обладателем множества медалей, а также ордена Почета и ордена Александра Невского.