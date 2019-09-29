Умер первый президент Крыма

Первый, он же единственный президент Крыма Юрий Мешков умер после того, как перенес инсульт. Врачам не удалось спасти 73-летнего политика. Перед тем его транспортировали из Турции в столицу России.

«Он умер», — подтвердила дочь политика Марианна Мешкова. Ее слова привел «Интерфакс».

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Политик перенес инсульт 1 сентября. Это случилось на отдыхе в Турции. Местные медики ввели мужчину в медицинскую кому. Позже политик был транспортирован в Россию. Его приняла больница в Красногорске.

Мешкова предположила, что причиной инсульта мог стать конфликт с администрацией турецкого отеля. Когда пожилая пара прибыла на отдых, им понизили класс номера. Туристы отстаивали свое право получить за свои деньги заявленные услуги в полном объеме. Мешкову стало плохо после непростого разговора с представителями отеля.

В подмосковной больнице Мешков пошел на поправку. Он пытался разговаривать, проявлял интерес к жизни. Его собирались перевести в одну из столичных клиник для продолжения реабилитации, но утром воскресенья, 29 сентября, пациенту внезапно стало хуже. Спасти его не удалось.

Мешков был президентом республики Крым один год: c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. В марте 1995 года должность была упразднена украинским парламентом. Мешков постоянно жил в Москве, иногда приезжал в Крым как турист.