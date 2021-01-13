Умер первый губернатор Сахалина Федоров

Лимаренко принес соболезнования родным и близким Федорова.

«Не стало крупного ученого-экономиста, первого губернатора Сахалинской области Валентина Петровича Федорова. Он возглавил островной регион в непростое для нашей страны время», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Федоров дал старт важным социально-экономическим преобразованиям и заложил основы для развития Сахалина. Во время его работы на посту губернатора в регионе появились десятки предприятий в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. Также Сахалинская область начала сотрудничать с иностранными программами по освоению сахалинского шельфа. В то же время разработали и приняли первую федеральную программу развития Курильских островов».

«Имя Валентина Петровича навсегда останется в истории Сахалинской области и в памяти тысяч людей», — отметил Лимаренко.

Также соболезнования выразили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и вся администрация города, уточнило РИА «Новости».

Федоров в разные годы был председателем Сахалинского облисполкома, заместителем министра экономики России. Пост губернатора Сахалинской области он занимал с 1991 по 1993 год.