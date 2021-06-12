Умер глава Выборгского района Ленобласти

Умер глава администрации Выборгского района в Ленинградской области Ильдар Гилязов. Он попал в больницу с коронавирусом в тяжелой форме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Гилязов скончался 12 июня, в 08:45. Он не дожил два дня до своего 57-летия.

«Его уважали, любили выборжане, ленинградцы. Я горжусь, что в нашей команде был такой яркий, решительный, исполненный желания работать для области человек. Глубоко скорблю о кончине Ильдара Гилязова, выражаю соболезнования его коллегам, разделяю боль огромной утраты с его семьей, родными, близкими, со всеми ленинградцами», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее Гилязова привезли в Ленинградскую областную клиническую больницу в связи с тяжелым течением коронавируса, там он пролежал 10 дней. Болезнь протекала динамично, состояние здоровья сильно и быстро ухудшалось, написало РИА ФАН со ссылкой на источник. Медики выявили около 95% поражения легких.

Похороны пройдут на одном из кладбищ в Белоострове.

Ильдар Гилязов родился 14 июня 1964 года. Он начал профессиональную деятельность в 1982-м в качестве фотографа в районном бытовом управлении в поселке Акбулак Оренбургской области. Служил в органах внутренних дел ГУВД Санкт-Петербурга, посвятил себя бизнесу. В марте 2007 года его избрали депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. Гилязов занимал пост главы администрации Выборгского района с октября 2020-го.