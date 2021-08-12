Умер бывший мэр Красноярска Петр Пимашков

Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков умер в возрасте 73 лет. Он возглавлял город 15 лет. Об этом сообщила газета «Наш Красноярский край».

По данным «ТВК Красноярск», причиной смерти стала продолжительная болезнь. По предварительной информации, у политика были проблемы с сердцем.

Пимашков был избран в Госдуму в 2011 году, в 2016-м был переизбран под одномандатному округу. В парламенте состоял во фракции «Единая Россия», также был членом комитета по энергетике.

Местные СМИ отметили, что благодаря Пимашкову в Красноярске появились сотни фонтанов, Татышев-парк и «Роев ручей», трудовые отряды и премия главы города, а также красноярский молодежный форум, массовые спортивные забеги и двухмесячник благоустройства «За чистый город, чистую Сибирь».

В начале июня этого года замгендиректора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть», ранее депутат Госсовета Удмуртии Александр Зеленин погиб в ДТП. Предварительно, ему стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление и врезался во встречный грузовик.