  • Умер бывший губернатор Приамурья Белоногов

    07 сентября 2019, 10:21

    Алена Макаренко

    Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов, который руководил регионом с 1997 по 2001 год. Об этом РИА «Новости» рассказал первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.
    Умер бывший губернатор Приамурья Белоногов

    Политику было 80 лет. «Сегодня после продолжительной болезни скончался Анатолий Белоногов», — отметил Кобызов.

    Анатолий Белоногов родился в 1939 году в селе Усть-Умлекан Зейского района Приамурья. Он окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт. В 1970 году получил должность секретаря, а потом — второго секретаря Октябрьского района КПСС. Губернатором Амурской области политик стал в 1997-м, оставался на этом посту до марта 2001 года. После этого он уступил место Леониду Короткову, а сам вышел на пенсию.

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    Тем не менее позднее Белоногов решил продолжить политическую карьеру. Его избрали депутатом Амурского областного Совета народных депутатов. А в июне 2012 года занимал должность заместителя председателя комитета Заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономики и собственности.