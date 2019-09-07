Умер бывший губернатор Приамурья Белоногов

Политику было 80 лет. «Сегодня после продолжительной болезни скончался Анатолий Белоногов», — отметил Кобызов.

Анатолий Белоногов родился в 1939 году в селе Усть-Умлекан Зейского района Приамурья. Он окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт. В 1970 году получил должность секретаря, а потом — второго секретаря Октябрьского района КПСС. Губернатором Амурской области политик стал в 1997-м, оставался на этом посту до марта 2001 года. После этого он уступил место Леониду Короткову, а сам вышел на пенсию.

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Тем не менее позднее Белоногов решил продолжить политическую карьеру. Его избрали депутатом Амурского областного Совета народных депутатов. А в июне 2012 года занимал должность заместителя председателя комитета Заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономики и собственности.