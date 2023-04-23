Власть 23 апреля 2023, 19:04 Умер 56-летний депутат Госдумы Джашарбек Узденов

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Депутат Госдумы от «Единой России» Джашарбек Узденов умер на 57-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом написал ТАСС со ссылкой на лидера фракции Владимира Васильева.

Парламентария, члена комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Узденова не стало сегодня. Васильев от лица всех депутатов «Единой России» выразил соболезнования родным умершего. Он охарактеризовал Узденова как «чуткого, внимательного, волевого» человека, всегда готового прийти на помощь. Владимир Васильев добавил, что парламентарий долго боролся с болезнью, но она все же оказалась сильнее.

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Он добавил, что сегодня тяжелый день. Ранее стало известно о смерти еще одного депутата Думы — Николая Борцова. Ему было 77 лет.

Джашабек Узденов являлся депутатом ГД с сентября 2021 года. До этого, с 2020 по 2021 год, был министром природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики.