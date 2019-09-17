Ульяновскую чиновницу могут уволить за селфи в «нефтяной ванне»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов инициировал служебную проверку действий своего советника Светланы Опенышевой.

«Нужно жить более скромно. Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы», — сказал губернатор.

Как пишут некоторые местные СМИ, Морозов даже поручил уволить коллегу.

Светлана Опенышева снискала недовольство ульяновских властей после фотографии, которую она опубликовала в Instagram. Снимок сделан в пятизвездочном отеле в провинции Нафталан в Азербайджане. На кадре чиновница принимает ванну с добавлением «лечебной нефти».

«Много шоколада не бывает», — подписала снимки Опенышева. Сейчас ее публикация удалена.

55-летняя Светлана Опенышева является советником губернатора, также она руководит областным учреждением «Правительство для граждан».