  • Ульяновскую чиновницу могут уволить за селфи в «нефтяной ванне»

    17 сентября 2019, 01:21

    Мария Борисова

    Экс-главу аппарата губернатора и правительства Ульяновской области Светлану Опенышеву могут уволить из-за селфи в «нефтяной ванне». Об этом сообщила«Газета.ru».
    Ульяновскую чиновницу могут уволить за селфи в «нефтяной ванне»

    Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов инициировал служебную проверку действий своего советника Светланы Опенышевой.

    «Нужно жить более скромно. Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы», — сказал губернатор.

    Как пишут некоторые местные СМИ, Морозов даже поручил уволить коллегу.

    Светлана Опенышева снискала недовольство ульяновских властей после фотографии, которую она опубликовала в Instagram. Снимок сделан в пятизвездочном отеле в провинции Нафталан в Азербайджане. На кадре чиновница принимает ванну с добавлением «лечебной нефти».

    «Много шоколада не бывает», — подписала снимки Опенышева. Сейчас ее публикация удалена.

    55-летняя Светлана Опенышева является советником губернатора, также она руководит областным учреждением «Правительство для граждан».