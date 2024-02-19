19 февраля 2024, 20:26
Ульяновский станкостроительный завод перешел под управление Росимущества
Путин передал Ульяновский станкостроительный завод под управление Росимущества
Президент Владимир Путин передал Ульяновский станкостроительный завод (УСЗ), принадлежащий японско-немецкому производителю DMG Mori, под временное управление Росимущества. Указ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Документ дополнил список активов, попавших под временное управление на фоне санкций. Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Реклама
Завод выпускал широкий ассортимент фрезерных и токарных станков. После начала специальной операции на Украине компания объявила о прекращении деятельности в России и приостановила работу. В 2021 году предприятие принесло России 2,8 миллиарда рублей выручки и 622 миллиона чистой прибыли.
Ранее в управление Росимущества передали юридические лица отеля «Метрополь» и гостиничной сети «Азимут», принадлежащие банкирам Алексею Хотину и Александру Клячину. Соответствующее решение принял суд.
В декабре Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции ВТБ и «Газпрома». По президентскому указу во временное управление Росимущества перешел дилер «Рольф».
Санкции
Россия
Владимир Путин
Заводы
Реклама
Реклама