Ульяновский губернатор подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов покинул пост. Он написал прошение об отставке.

Морозов занимал пост губернатора Ульяновской области с 2005 года. Свое решение об отставке он объяснил планами баллотироваться в Госдуму, выборы в которую пройдут в 2021 году.

«Надо давать дорогу управленцам нового поколения, людям с современными взглядами», — сказал он.

Морозов считает, что, работая в Госдуме, он сможет принести больше пользы для жителей региона. В парламенте он намерен продвигать проекты развития Ульяновской области на федеральном уровне.

В декабре 2004 года Морозов победил на выборах в Ульяновской области, набрав 52,81% голосов во втором туре. В январе 2005 года он вступил в должность губернатора. В 2007 году президент РФ Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение регионального Заксобрания, и депутаты переизбрали Морозова на новый пятилетний срок. Позже, в 2011 году, Морозова избрали на третий срок, а в 2016 году его вновь выбрали губернатором.

Накануне президент РФ подписал указ об отставке главы Тувы Шолбана Кара-оола.