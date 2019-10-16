Ульяновские депутаты едва не подрались из-за слов о нетрадиционной ориентации. Видео

Во время очередного заседания депутатов в Ульяновке произошел конфликт. Андрей Седов назвал коммуниста Айрата Гибатдинова одним из приверженцев нетрадиционной сексуальной ориентации, за что едва не получил по лицу.

Как пишет 73online.ru, слова Седова последовали после того, как Гибатдинов сделал ему замечание о неправильном обращении к коллегам. Тот заявил, что депутаты «начали лаять и выкрикивать».

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«Негоже так обращаться к депутатам, что кто-то тут лает. Вы, наверное, перепутали, вы не в овчарне находитесь», — обратился к нему Гибатдинов.

Ответная реакция не заставила себя долго ждать, и депутат парировал, что не является сторонником нетрадиционной сексуальной ориентации, в отличие от коллеги.

После этих слов Гибатдинов вскочил со своего места и отправился к обидчику со словами: «Что вы имели в виду?» Он в ярости навис над Седовым, но другие участники дискуссии оттащили его обратно.

Депутат сел на свое место и еще несколько минут возмущался из-за неподобающего поведения председателя, но затем заседание смогли продолжить.