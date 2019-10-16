Ульяновские депутаты едва не подрались из-за слов о нетрадиционной ориентации. Видео
Как пишет 73online.ru, слова Седова последовали после того, как Гибатдинов сделал ему замечание о неправильном обращении к коллегам. Тот заявил, что депутаты «начали лаять и выкрикивать».
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«Негоже так обращаться к депутатам, что кто-то тут лает. Вы, наверное, перепутали, вы не в овчарне находитесь», — обратился к нему Гибатдинов.
Ответная реакция не заставила себя долго ждать, и депутат парировал, что не является сторонником нетрадиционной сексуальной ориентации, в отличие от коллеги.
После этих слов Гибатдинов вскочил со своего места и отправился к обидчику со словами: «Что вы имели в виду?» Он в ярости навис над Седовым, но другие участники дискуссии оттащили его обратно.
Депутат сел на свое место и еще несколько минут возмущался из-за неподобающего поведения председателя, но затем заседание смогли продолжить.