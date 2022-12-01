Власть 01 декабря 2022, 17:52 Улицу Вавилова в Ростове-на-Дону начнут ремонтировать в середине 2023 года

Читать 360tv в

Правительство Ростова-на-Дону начнет реконструкцию улицы Вавилова в середине 2023 года. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на мэра города Алексея Логвиненко.

На улице расширят проезжую часть, так как сейчас там постоянные пробки. Для этого необходимо выкупить земельные участки и снести расположенные на этой территории строения. Часть собственников не согласились с таким решением и обратились в суд.

Реклама

«Процедуры изъятия по оставшейся части земельных участков, в том числе судебные разбирательства, будут завершены во втором квартале 2023 года», — уверен Логвиненко.

Реклама