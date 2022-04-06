Улицу в Санкт-Петербурге предложили назвать в честь Жириновского

Председатель комитета по борьбе с коррупцией Анна Замараева заявила, что в Санкт-Петербурге предложили назвать улицу в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Она уточнила, что переименовать могут улицу Маркина. Замараева отметила, что такое предложение уже выдвигалось, но тогда на него не последовало ответа. Теперь этот вопрос решили поднять после смерти политика.

«Мы хотели бы переименовать улицу Маркина и назвать ее в честь Владимира Жириновского, как раз на этой улице в Петроградском районе города располагается приемная партии ЛДПР», — подчеркнула она.