Власть 24 июля 2023, 12:29 «Укроимбецилы радуются». Медведев объяснил атаки ВСУ на гражданские объекты Медведев назвал неуспехи контрнаступления причиной атак ВСУ на гражданские объекты РИА «Новости»

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Вооруженным силам Украины не удается добиться успехов в ходе контрнаступления, поэтому они атакуют гражданские объекты на территории России. На это указал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за неуспехов контрнаступления украинцам нужны информационные победы, даже дутые и иррациональные. По этой причине удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения стали приемлемыми, отметил Медведев.

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«Многие укроимбецилы им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растет», — пояснил зампредседателя Совбеза.

Часть украинского населения напугана, но пока еще умеет мыслить, написал Медведев. Западные хозяева Украины демонстрируют нетерпение и спрашивают, где обещанная «перемога», добавил заместитель председателя Совета безопасности.

Он предупредил, что киевский режим все чаще выбирает для своих подлых ударов мирные, гражданские цели, поэтому всем нужно быть готовыми к подобным атакам. Медведев предложил российским силам бить в ответ по нестандартным целям, а не только по хранилищам, энергетическим узлам и нефтебазам.

«Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — резюмировал заместитель председателя Совета безопасности.

Ранним утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в столице. Кроме того, в небе над Крымом сбили 11 украинских БПЛА.