США обсудили ситуацию у границ Украины с Литвой и Польшей

Военные из Великобритании, США, Канады, Польши и Литвы провели онлайн-встречу по Украине. Коллеги по НАТО обсудили «усиление российской военной активности в регионе», сообщила пресс-служба Пентагона.

Страны, собравшиеся на обсуждение, вносят ключевой вклад в помощь Украине в области безопасности, сказано в сообщении. Мероприятие провел министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Стороны подтвердили свою поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

Усиление российской военной активности на границе с республикой представители оборонных ведомств назвали дестабилизирующими.

Стороны также договорились продолжать поддержку украинской армии «для наращивания потенциала украинских сил, сохранения территориальной целостности страны и повышения уровня оперативной совместимости с НАТО».

В последние дни США и другие страны Запада неоднократно выражали обеспокоенность из-за переброски российских войск в области, граничащие с востоком Украины.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое перемещение не угрожает другим государствам, и поэтому не должно их беспокоить. Власти Украины в очередной раз заявили о необходимости вступить в НАТО.