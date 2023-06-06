Власть 06 июня 2023, 17:02 Украину уличили в распространении фейков о повышении уровня радиации в Днепре Советник главы Крыма Крючков назвал фейком данные о повышении уровня радиации в Днепре РИА «Новости»

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Жителям Крыма поступили звонки с предупреждением о повышении уровня радиации в Днепре и начале эвакуации. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупредил в своем Telegram-канале, что эти данные недостоверны.

Крючков уточнил, что за фейковыми вбросами стоит Украина.

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«Производится обзвон крымских абонентов мобильных операторов. Озвучивается запись предупреждения о превышение показателей радиации в днепровской воде и начале эвакуации», — отметил он.

Звонки, по словам советника главы Крыма, идут с украинской территории. Злоумышленники подменяют номера на казахстанский или московский.

Специалисты федерального и республиканского уровня, успокоил он, круглосуточно следят за показателями воды и воздуха.

«Все показатели в норме, без всяких изменений», — обратил внимание Крючков, призвав доверять только проверенной и официальной информации.