Власть 20 ноября 2022, 04:25 Украину уличили в нежелании заботиться о гражданах в условиях дефицита ресурсов Экс-посол ЛНР Мирошник: Украина не хочет обеспечивать своих граждан в эвакуации РИА «Новости»

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Украинские власти не стремятся заботиться о своих гражданах в условиях дефицита энергоресурсов, а также не собираются оплачивать их пребывание в эвакуации. Об этом ТАСС рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В дилемме направить остатки электроэнергии гражданам или на войну, режим выбирает войну, а граждан пусть обогревает и кормит кто-то другой. Если попросить другие страны принять украинцев, то тут же встает вопрос денег: кто заплатит за их пребывание и соцобеспечение. А Украина на этот вопрос предпочитает не отвечать», — заявил Мирошник.

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Некоторые страны Евросоюза отказались принимать украинских беженцев, а с наступлением зимы и энергокризисом в стране желающих покинуть Украину станет еще больше, считает бывший посол.

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Ранее гендиректор крупнейшей частной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам уехать из страны ради экономии электроэнергии. Энергосистема должна работать, от ее работы зависит наличие электричества не только в домах, но и в больницах, где спасают раненых, заявил Тимченко.