Украину уличили в наращивании дезинформационной кампании против российских военных
Посол РФ в США Антонов: Украина наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию
Украинские власти усиливают дезинформационную кампанию в отношении российских военных, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова процитировал официальный Telegram-канал посольства.
Украина выступает с обвинениями в адрес вооруженных сил России и готовит провокационные материалы о гибели мирных жителей Харьковской области, отметил дипломат. Руководство страны стремится закрепить за собой образ «жертвы» и опорочить Россию, вбрасывая в информационное поле бездоказательные обвинения в адрес ВС РФ. Эти действия Украина предпринимает, одновременно заявляя о готовности объявить безъядерный и нейтральный статус.
«Вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», — заявил Антонов.
Провокацию в Буче посол России в Америке назвал верхом цинизма и лжи. Цель этих голословных обвинений — демонизация российских военных, заявил Антонов. Он добавил, что в Вашингтоне сразу назначили виновных, не утруждаясь разбирательствами.