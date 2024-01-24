Власть 24 января 2024, 14:58 Украину призвали объявить государством-террористом после крушения Ил-76 Депутат Белик призвал объявить Украину страной-террористом после крушения Ил-76 Unsplash

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Пора начать процедуру признания Украины государством-террористом. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик после крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области.

«Уничтожение своих соотечественников в политических целях — это настоящий государственный терроризм, и Украина заслужила этот статус. Считаю, что нам пора начать процедуру», — подчеркнул парламентарий.

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Он добавил, что атака на самолет не просто была одиночным терактом, а иллюстрировала «суть государственной политики» Украины. Белик предположил, что вернувшиеся в свои семьи пленные рассказали бы «неприглядную для официального Киева правду» об обстановке в российской армии и государстве и обращении с ними. Только государство-террорист способно на убийство представителей своего народа, подытожил депутат.

На борту Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области днем 24 января, никто не выжил. Сперва ВСУ заявили, что именно они ударили по самолету, но затем Минобороны Украины отказалось признать ответственность за авиакатастрофу.