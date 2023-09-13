Власть 13 сентября 2023, 09:35 Украину предупредили о жестком ответе за атаки на Крымский мост Захарова пообещала жесткий ответ от России в случае атак ВСУ на Крымский мост РИА «Новости»

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Российская сторона даст жесткий ответ на любые возможные нападения украинских сил на Крымский мост. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«Ответ, если это произойдет, на все, что они (представители ВСУ — прим. ред.) наговорили, будет жестким, — сказала она во время брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Так Захарова прокомментировала угрозы спикера оперативного командования «Юг» ВСУ Натальи Гуменюк. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что вынашивающие подобные планы против страны не скроются от возмездия, «где бы они ни находились».

Ранее Гуменюк заявила, что Крымскому мосту «осталось очень мало времени». Она добавила, что угрозы для него неизбежны, а повреждения переправы достаточно серьезны. Спикер командования «Юг» отметила, что ВСУ вновь попытаются атаковать путепровод.