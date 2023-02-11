Власть 11 февраля 2023, 10:15 Украину предупредили о мощном ответе в случае атаки на Крым Политик Гемпель: попытка Киева ударить по Крыму получит мощный ответ Unsplash

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Украина, в случае нападения на Крым встретит еще более мощный удар. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее в Киеве не раз заявляли о планах ударить по полуострову.

«Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории — Крыму — ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе», — сказал политик.

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Он подчеркнул, что крымчане готовы отстаивать свою территорию, мир и благополучие. Гемпель добавил, что у России достаточно сил и средств, чтобы поставить противника на место.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что любые атаки на Крым будут означать удар по России. В таком случае Украину ждет возмездие с любыми видами вооружений, предупредил он.

По информации врио главы МВД Украины Игоря Клименко, в Киеве формируют штурмовые бригады, состоящие из военных, полицейских и пограничников, для захвата полуострова и Донбасса.