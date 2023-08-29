Украину обвинили в попытке втянуть Запад в конфликт с Россией | 360°

Власть 29 августа 2023, 12:33 Украину обвинили в попытке втянуть Запад в конфликт с Россией Представитель Кремля Песков: атаки на Крым втянут Запад в конфликт с Россией РИА «Новости»

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Киевский режим не оставил попыток как можно глубже втянуть страны Запада в конфликт с Россией. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления украинских властей, что они получили одобрение от западных кураторов на нанесение ударов по Крыму.

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«Безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в конфликт», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что поддерживающие киевский режим государства прекрасно отдают себе отчет о последствиях, которые они понесут в реальном противостоянии с Россией.

Поэтому сейчас происходит столкновение между взглядами киевского режима, который рассчитывает на дополнительную поддержку, а также странами Запада, которые рассматривают издержки.

Украина и страны Запада пришли к единому мнению о возможности нанесения ударов по Крыму. С таким заявлением накануне выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, если в начале конфликта страны-партнеры просили воздерживаться от атак на полуостров, то теперь ситуация полностью изменилась.