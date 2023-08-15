Важное 15 августа 2023, 11:02 Украину обвинили в использовании зерновой сделки для защиты от России Министр Шойгу: Украина использовала зерновую сделку для защиты от ударов России РИА «Новости»

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Киевский режим с особым цинизмом использовал зерновую сделку. Она стала для Украины прикрытием от ударов с российской стороны. Такое мнение высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности, написало РИА «Новости».

«Особый цинизм киевский режим проявил при реализации Черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений», — сказал Шойгу.

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Также там военные хранили боеприпасы. Все их регулярно поставляли на фронт. Глава Минобороны РФ обвинил украинские власти и в использовании мирных жителей и гражданских объектов в качестве живого щита.

Министр высказал опасения и относительно ситуации вокруг Запорожской АЭС. По его словам, систематические обстрелы станции со стороны ВСУ могут привести к ядерной катастрофе.