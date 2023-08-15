Власть 15 августа 2023, 04:41 Украину обвинили в использовании западного оружия против мирных жителей Посол Антонов: Украина использует военную помощь США против мирных жителей РИА «Новости»

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Украинские власти используют военную помощь США против мирных жителей и гражданских объектов. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале диппредставительства.

«Здесь не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов», — отметил Антонов.

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По словам дипломата, США все глубже погружаются в противостояние с Россией, хотя действуют руками украинцев. Как заявил посол, в американской администрации так и не смогли придумать, как выйти из кровавого проекта, сохранив при этом лицо.

По мнению Антонова, такая стратегия слишком дорого обходится как вовлеченным в конфликт сторонам, так и американским налогоплательщикам.

Ранее стало известно, что США потратят еще 200 миллионов долларов на очередной пакет военной помощи Украине. Новый транш будет включать боеприпасы для систем противовоздушной обороны, сообщил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.